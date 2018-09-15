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Путин впервые посетит Сингапур

Посол Сингапура в России Лим Кхенг Хуа сделал важное заявление о развитии отношений России и Сингапура:

«В качестве председателя АСЕАН мы проводим саммит ассоциации в ноябре, а также Восточноазиатский саммит - встречу лидеров АСЕАН и стран - партнеров по диалогу. На это мероприятие мы пригласили президента РФ Владимира Путина. Он дал свое согласие, так что он будет в Сингапуре 13-15 ноября. Состоится его государственный визит - важное событие с точки зрения двусторонних отношений, поскольку президент Путин посетит Сингапур впервые. Мы ожидаем, что российская делегация будет большой, и обе стороны уже работают над подготовкой к подписанию серии соглашений и меморандумов о взаимопонимании».

Источник: Телеграм

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Категория: Новости / Общество

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