Социальные вопросы – на особом контроле

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В администрации Геленджика прошло общегородское планерное совещание. Его провел исполняющий обязанности главы муниципалитета Алексей Богодистов.

Один из первых вопросов, поднятых на совещании, касался подачи воды в дома и квартиры геленджичан.

Исполняющий обязанности директора городского водоканала Геннадий Иващенко рассказал, что на сегодняшний день после засушливого лета продолжается наполнение скважин водой.

С минувшей пятницы мы постепенно увеличиваем временные промежутки подачи воды, и уже на следующей неделе постараемся выйти на круглосуточный режим, - сказал исполняющий обязанности директора водоканала.

Алексей Богодистов поручил держать этот вопрос на особом контроле, для того чтобы жители муниципалитета как можно скорее перестали испытывать трудности, связанные с графиковым режимом подачи воды.

Также на совещании был рассмотрен вопрос обеспечения сельчан дровами. Во всех населенных пунктах муниципалитета заготовка ведется в плановом режиме, однако есть ряд проблем в Пшадском округе. Алексей Богодистов нацелил главу округа Сергея Краснова на скорейшее решение данных трудностей.

Кроме того, в ходе совещания с докладами об исполнении городского бюджета, работе административных комиссий, итогах летней оздоровительной кампании выступили начальники соответствующих управлений администрации города, а также были рассмотрены другие вопросы.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик