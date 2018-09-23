Депутаты объявили войну фиктивным бракам

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Нельзя использовать институт брака как мошенничество.

В Госдуме поддержали борьбу с фиктивными браками. Теперь иностранцы, переезжающие в Россию к своим супругам, обязаны будут жить и работать в том регионе, где находятся их вторые половинки. Ограничивается и передвижение мигранта по стране на период временного проживания. Соответствующий законопроект принят в первом чтении. По оценкам МВД, новые правила усилят миграционный контроль. Иностранцам будет сложнее злоупотреблять правом на временное проживание в России. 25% иностранцев, вступающих в брак с россиянами, преследуют цель попасть на территорию России, рассказал в эфире радио Sputnik Председатель комитета государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Это шаг в правильном направлении. Значительная часть прибывающих в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства имеют цель работать законным и незаконным образом. Вопросы квот обходятся. Мы приняли серьезные меры по борьбе с резиновыми офисами, квартирами. Лица, которые вступают в брак или являются близкими родственниками, детьми или родителями, попадают в РФ вне квот. Часто происходит так, что человек въезжает в Магадан, женится и исчезает. Его сложно отследить на территории России, но он обнаруживается в Москве и не поддерживает никакой связи с супругом. Разрешение на временное проживание иностранцу, супругу российского гражданина, должно выдаваться в том регионе, где проживает сам гражданин. Временная регистрация должна быть по месту регистрации супруга. Мы хотим, чтобы вопрос фиктивного брака решался в Уголовном кодексе. Чтобы фиктивный брак, за который отсутствует ответственность, входил как вид мошенничества, по нему применялись наказания. Кроме того, если в течение года произошел развод супругов, должно отзываться разрешение на временное проживание. Это должно пресекаться. По разным оценкам, от 20 до 25% иностранцев, вступающих в брак с россиянами, преследуют цель попасть на территорию России. В Москве такое явление – до 70%. Нельзя использовать институт брака как институт мошенничества», – считает Сергей Гаврилов.

Фиктивные браки – лазейка, миграция должна контролироваться, рассказала в эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

«Это общемировая практика. По миграционным законам европейских стран, после заключения брака с иностранцем миграционные службы на протяжении трех лет приходят в квартиру, где супруги должны совместно проживать и смотрят, действительно ли там есть общие вещи. Если нет, включается уголовное судопроизводство. Там давно введена норма за фиктивный брак для получения вида на жительство и впоследствии гражданства. Это грубое нарушение миграционных законов, квот для приема иностранных граждан. Фиктивные браки – лазейка, часто заключаются с пенсионерками, с пьющими людьми. Незаконная миграция захлестывает Россию. Миграции должна быть контролируема. Фиктивный брак – колоссальный риск, особенно если россиянин обладает какой-то недвижимостью. Если будет четкий контроль над каждым браком иностранного гражданина с российским гражданином, нужно просто расширять права у миграционных властей. Они должны иметь право проверить, проживает ли семья совместно. Закон нужно принимать как можно быстрее и обязательно прописать возможность контролировать и не допускать фиктивные браки. Если семья реальная, им нечего опасаться», – считает Мария Ярмуш.

Источник: https://ria.ru/radio/