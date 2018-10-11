Троицкий групповой водопровод сообщает...

/Общество/

Ремонтно-эксплуатационное управление «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» продолжает вести подготовку к осенне-зимнему сезону. На днях были проведены плановые работы на участке магистрального водовода МВ-3 от насосной станции четвертого подъема до поселка Верхнебаканский.

Рядом с секущей задвижкой диаметром 300 мм, расположенной в водопроводном колодце ВК-4, специалисты участка водопроводной сети под руководством старшего мастера Андрея Брынского выполнили работы по замене участка аварийной трубы диаметром 426 мм протяженностью шесть метров и установили на нем водосбросную задвижку диаметром 150 мм.

Сбросная задвижка позволит в разы сократить сроки устранения аварийных ситуаций, которые возникают из-за изношенности сетей, так как сократится время на сброс и заполнение водоводов после отключений. Также новый технологический узел позволит экономить воду во время промывки магистрали и оперативно реагировать в случае аварий.

Ремонтные работы были выполнены в установленные нормативом сроки. После чего магистральный водопровод МВ-3 был запущен в работу.

Источник: Пресс-служба Кубаньводкомплекс