Глава Геленджика вручил ветеранам памятные медали

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Торжественное мероприятие прошло в городском совете ветеранов.

Среди тех, кто получил награды - участники боевых действий, узники концлагерей, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Эта награда была учреждена губернатором Краснодарского края в знак памяти о стойкости ветеранов войны.

Перед официальной частью состоялась доверительная беседа. По мнению главы муниципалитета, ветераны это те люди, чей личный жизненный пример может воспитывать подрастающее поколение эффективнее, чем что-либо. Алексей Алексеевич поблагодарил участников мероприятия за то, что они делятся с ребятами своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

На встрече также обсудили вопросы более тесного взаимодействия с подрастающим поколением и выслушали личные просьбы фронтовиков.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик