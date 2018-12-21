Известный шоумен не попал в туалет в ТЦ, справил нужду в штаны и устроил скандал

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Известный телеведущий и шоумен Роман Коротких (Миров) не успел попасть в туалет в одном из торговых центров в Москве и справил нужду прямо в штаны.

По информации РЕН ТВ, 19 декабря мужчина обедал в зоне фуд-корта в ТЦ "Охотный ряд" и неожиданно захотел справить большую нужду, однако не нашел поблизости бесплатный общественный туалет.

Вход в уборную стоил 50 рублей. Но при себе у телеведущего не было наличных, поэтому ему пришлось искать банкомат, чтобы снять деньги. Однако мужчина был уже не в силах держаться...

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-12-21/video-izvestnyy-shoumen-ne-popal-v-tualet-v-tc-spravil-nuzhdu-v-shtany-i-ustroil