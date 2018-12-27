Осадки на Черноморском побережье

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 28 декабря 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами осадки, ночью и утром в предгорных и горных районах сильные осадки.

Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7°, при прояснении до -9°; днем -1...+4°.

На Черноморском побережье: ночью и утром временами осадки, в Сочи сильные. Местами налипание мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, по северу побережья днем южный 12-14 м/с с порывами 18-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1°, по северу побережья до -6°; днем +2...+7°.

По Краснодару: небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +1...+3°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"