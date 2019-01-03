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С большим размахом в Новороссийске встретили Новый 2019 год

В новогоднюю ночь жители и гости Новороссийска с большим удовольствием приняли участие в мероприятиях по случаю празднования встречи Нового 2019 года.

Большая концертная программа началась 31 декабря в 22.00 на площади имени Ленина, у здания Городского Дворца культуры. Для собравшихся состоялся праздничный концерт с участием Дедушки Мороза, Снегурочки, сказочных персонажей и творческих коллективов. Развлекали гостей интерактивной программой, а ровно в 00.00 пробили куранты! 
«С Новым годом, с новым счастьем», - многократно прозвучало вокруг. Сколько заветных желаний с надеждой загадали гости! Много тёплых слов пожелали друг другу новороссийцы! Красочный праздничный фейерверк подарил незабываемую атмосферу праздника! 
Продолжился самый любимый и добрый праздник весёлой и зажигательной дискотекой. 
 
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Пусть наступивший 2019 год принесет всем радость встречи и тепло улыбок, пусть ожидания оправдаются, а мечты сбудутся! Пусть каждый новый день не будет похож на предыдущий, а каждое новое желание будет по-настоящему светлым!  

Источник: специалист управления культуры г. Новороссийска

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Категория: Новости / Общество

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