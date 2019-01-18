Геленджикские школьники помогли в раскрытии преступления

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На днях в дежурную часть отдела МВД по Геленджику поступило сообщение о том, что местный житель, открыто, похитил сумку у пожилой женщины.

Задержать злоумышленника полицейским удалось с помощью двух несовершеннолетних свидетелей, которые видели, куда убежал преступник.

Подозреваемый был задержан у себя дома. Мужчина пояснил, что совершил преступление в связи с трудным материальным положением. Похищенное имущество было возвращено потерпевшей. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Начальник отдела МВД по городу Геленджику Вадим Чикин в торжественной обстановке вручил благодарности юным школьникам за оказание содействия полицейским.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик