/Общество/

Геленджикские школьники помогли в раскрытии преступления

На днях в дежурную часть отдела МВД по Геленджику поступило сообщение о том, что местный житель,  открыто, похитил сумку у пожилой женщины.

Задержать злоумышленника полицейским удалось с помощью двух несовершеннолетних свидетелей, которые видели, куда убежал преступник.

Подозреваемый был задержан у себя дома. Мужчина пояснил, что совершил преступление в связи с трудным материальным положением. Похищенное имущество было возвращено потерпевшей. В настоящее время  в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Начальник отдела МВД по городу Геленджику Вадим Чикин в торжественной обстановке вручил благодарности юным школьникам за оказание содействия полицейским.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Просмотров: 70 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Тонировка под контролем ГАИ

В «Байкал-Сервисе» назвали основные тенденции и события 2018 года для компании и обозначили новые вызовы

Визит Путина в Сербию принёс Горному университету два договора

РЕН ТВ запустит собственный НИИ

Пенсионный фонд сообщает! Внимание работодателей!