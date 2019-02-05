Отделы по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новороссийску информируют...

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Управление МВД России по городу Новороссийску в целях недопущения создания на территории города-героя, так называемых «Резиновых квартир», что затрудняет осуществление контроля за пребыванием и проживанием, как иностранных граждан, так и граждан России, а также недопущения совершения гражданами преступлений в сфере миграции, информирует жителей и гостей города о том, что в Российской Федерации установлена уголовная ответственность за фиктивную постановку на миграционныйучёт иностранных граждан в жилом либо нежилом помещении или регистрацию иностранных граждан, а также граждан России, в жилом помещении на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо без их намерения пребывать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для пребывания (проживания) иностранных и Российских граждан по месту пребывания либо по месту жительства.

За совершение указанного вида преступления на территории Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Статья 322.2 УК России - фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 322.3 УК России - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом либо нежилом помещении в Российской Федерации - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Из всего вышеперечисленного следует, что ставить на миграционный учет либо регистрировать иностранных граждан и граждан Российской Федерации необходимо только в случае фактического предоставления таким гражданам помещения для проживания, где они непосредственно проживают, и будут проживать.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску