/Общество/

Жителей Москвы предупредили о метели и резком похолодании

В Москве в среду, 6 марта, ожидается метель, к вечеру произойдёт резкое похолодание до -7°С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«В первой половине дня в столичный регион прорвётся холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление будет расти и составит 747 мм ртутного столба.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве в среду, 6 марта, ожидается до +1 °С.

Источник: https://russian.rt.com/nopolitics/news/608279-moskva-metel-holod?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / Общество

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