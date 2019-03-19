В Геленджике новый конкурс объявлен

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В Геленджике стартовал открытый муниципальный конкурс на лучший эскиз стрит-арт-объектов (граффити) по тематике межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Участником Конкурса может стать любой гражданин РФ старше 14 лет - индивидуальный участник или команда до 3 человек. Также в конкурсе могут принимать участие молодежные общественные объединения, клубные формирования и другие общественные организации.

Конкурсанты оцениваются специальной комиссией по трем номинациям:

- «Лучшая композиция «Золотое кольцо Боспорского царства»;

- «Лучшая композиция «От Торика до современного курорта»;

- «Лучшая композиция «Символы и культурные ценности Геленджика». Прием заявок заканчивается 29 марта 2019 года.

Победители конкурса будут награждены в рамках празднования открытия курортного сезона - 1 июня 2019 года. Все подробности можно узнать по телефону 2-13-67, электронной почте street-art-bospor@mail.ru

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик