Группа НМТП опровергла информацию, опубликованную Южным следственным управлением на транспорте СК РФ

/Общество/

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что в информации,

распространенной Южным СУТ СК РФ о происшествии на территории ПАО

«НМТП», содержится неточность.

Инцидент произошел 12 июня 2018, а не 2019 года. Портовый тягач совершил наезд на тальмана ПАО «НМТП». Травмы привели к ампутации

ноги сотрудницы компании. Администрация НМТП в течение прошедшего года постоянно оказывала пострадавшей необходимую помощь, в том числе и материальную.

На сегодняшний день женщина проходит курс реабилитации и обучения передвижению при помощи протеза. Ее регулярно посещают друзья и

коллеги. По истечении курса реабилитации ПАО «НМТП» приобретет для нее качественный протез.

Как прокомментировали в управлении по персоналу ПАО «НМТП»: «Мы ждем ее на работу, как только позволит состояние здоровья. Подготовим для нашей коллеги специальное рабочее место – порт своих работников не бросает».

Источник: Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP)