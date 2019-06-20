МЧС предупреждает...

/Общество/

21 июня 2019 года с 10.00 до 16.00 на территории муниципального образования город Новороссийск планируется проведение командно-штабного учения по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих в результате аварии на площадке Грушовая АО «Черномортранснефть», лесных пожаров на площадке 7 ветров, пожар на танкере и разлив нефтепродуктов в порту Новороссийск.

К участию в учении привлекаются администрация города, службы ГО и РСЧС муниципального образования, пожарные части и аварийно-спасательные формирования.

В ходе проведения учения будет привлекаться личный состав и техника Новороссийского городского звена РСЧС, в том числе бригады скорой помощи, пожарные автомобили, ожидается пролет самолетов и вертолетов. Прошу соблюдать спокойствие!

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Источник: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска»