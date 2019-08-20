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Новороссийские полицейские проведут третий этап оперативно - профилактической операции "Подросток"

В период с 19 по 25 августа 2019 года на территории города Новороссийска проводится третий этап межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции "Подросток  - Семья".

Главная цель мероприятия заключается в выявлении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также принятие мер по защите и восстановлению прав детей. В рамках ОПМ запланированы комиссионные посещения представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых организованно проведение профилактической работы, в целях проверки исполнения родительских обязанностей. Мероприятия, проводимые  с участием всех органов и учреждений системы профилактики, направлены на предупреждение противоправных деяний несовершеннолетних  и в отношении них.

В ходе третьего этапа "Подросток - Семья" будут проведены проверки готовности детей из профилактируемых семей к новому учебному году.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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