Прокуратура Кущевского района добилась в судебном порядке восстановления права одинокой матери на детские пособия

/Общество/

Прокуратура Кущевского района провела проверку по обращению местной жительницы, самостоятельно воспитывающей двоих несовершеннолетних детей.

Установлено, что женщина не получала пособие при рождении и пособие по уходу за ребенком до полутора лет на двухлетнего ребенка, поскольку пропустила шестимесячный срок для обращения за назначением указанных пособий.

Причиной пропуска срока для обращения за государственными пособиями явилось отсутствие у гражданки паспорта, который был получен ей уже после достижения ребенком 2-х лет.

Таким образом, в связи с отсутствием у заявительницы документа, удостоверяющего личность, обращение о назначении пособий не могло быть оформлено ею надлежащим образом в срок.

Однако формальное истечение срока не отменяет право на получение государственных пособий.

В целях защиты социальных прав одинокой матери прокурором района в суд предъявлено исковое заявление о признании уважительной причины пропуска В. срока обращения за единовременным пособием при рождении ребенка и ежемесячным пособием по уходу за ребенком, а также о восстановлении указанного срока.

Кущевским районным судом, с которым согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, требования прокурора полностью удовлетворены.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/