Успешной службы Вам, адмирал!

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Рабочую неделю в регионе депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский начал с официального знакомства с новым командиром Новороссийской военно-морской базы Виктором Николаевичем Кочемазовым.

Депутат лично поприветствовал и поздравил контр-адмирала с назначением.

«Новороссийск - город сильных духом людей, чья жизнь тесно связана с морем. Как говорится: «Берег России начинается здесь». Новороссийск – это город с героическим прошлым и со своими уже сложившимися традициями. Одной из них, на протяжении долгих лет, стало взаимодействие руководства города с военно-морской базой, в том числе и в рамках патриотического воспитания молодежи. Отрадно, видеть на руководящих должностях высоких профессионалов, знающих свое дело»: - отметил Владимир Синяговский.

Ранее Виктор Кочемазов занимал ответственейшие посты на Северном флоте, на Тихоокеанском флоте, в Управлении боевой подготовки Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Он командовал крейсерской атомной подводной лодкой на Северном флоте. Был командиром дивизии подводных лодок на Северном флоте. Первым заместителем командующего подводными силами Северного флота. Первым заместителем командующего подводными силами Тихоокеанского флота. Начальником управления боевой подготовки Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Имеет государственные награды: ордена – За военные заслуги, Орден Мужества, Орден за морские заслуги, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, всего 9 медалей.

Виктор Кочемазов рассказал о перспективах дальнейшего взаимодействия с городом. Командир обратился к Владимиру Синяговскому с просьбой оказать содействие в укреплении социальной защищенности матросов младшего состава на законодательном уровне. Также на встрече обсудили социальные вопросы и пути их решения.

Парламентарий пожелал Виктору Кочемазову успешной службы на благо города-героя и всей России.