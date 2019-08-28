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Владимир Синяговский: Работников отрасли отличают профессионализм и высочайшая работоспособность...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил земляков накануне профессионального праздника.

"Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! С большой радостью поздравляю вас с профессиональным праздником!

Топливно-энергетический комплекс – основа российской экономики, благодаря которому Россия является одной из ведущих нефтедобывающих держав, и сегодня прочно удерживает этот высокий статус.

Сегодня многотысячный коллектив кубанских нефтяников и газовиков – это команда профессионалов высокого уровня, способных решать ответственные задачи и отвечать на вызовы времени. Работников отрасли отличают профессионализм, высочайшая работоспособность, целеустремленность, преданность своему делу. Выражаю искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд, умение внедрять в производство современные достижения науки.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Общество

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