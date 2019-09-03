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Владимир Синяговский: Помогать нужно тому, кто сам много работает...

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Синяговский провел рабочую встречи с главой Туапсинского района Анатолием Русиным.

В ходе встречи депутат и глава муниципалитета обсудили работу с обращениями граждан по личным вопросам, механизмы решения проблем заявителей на территории Туапсинского района.

Хотелось бы отметить, что на данный момент основным вопросом стоит определение границ подтопления, при возникновении чрезвычайных ситуаций. « Эту проблему нужно решать совместно, и на муниципальном, и на краевом, и на федеральном уровне» - подчеркнул Владимир Синяговский.

Парламентарий поблагодарил Анатолия Русина и его команду за тесное плодотворное сотрудничество и эффективную работу по созданию комфортной среды проживания жителям Туапсинского района.

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Категория: Новости / Общество

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