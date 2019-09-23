/Общество/

Утверждена форма документа, заменившего пластиковую карточку СНИЛС

По новым правилам, вместо страхового свидетельства СНИЛС в виде светло-зеленой пластиковой карточки ПФР должен выдавать специальный документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета (см. «Принят закон, заменяющий пластиковые карточки со СНИЛС другим документом»). Форма такого документа (АДИ-РЕГ), а также порядок его оформления в электронном виде, утверждены постановлением Правления ПФР РФ от 13.06.19 № 335п. Постановление вступит в силу с 29 сентября.

Документ, подтверждающий регистрацию в системе персучета, называется «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)».
Этот бланк содержит следующие сведения о зарегистрированном лице:\

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

фамилию, имя, отчество (при его наличии);

дату рождения;

место рождения;

пол;

дату регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

АДИ-РЕГ можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Электронный документ формируется в автоматическом режиме на основании сведений, хранящихся на индивидуальном лицевом счете, по запросу зарегистрированного лица.
Напомним, что полученные ранее зеленые свидетельства сохраняют свое действие, обмену не подлежат и по-прежнему подтверждают регистрацию в системе персонифицированного учета.

Источник: www.buhonline.ru/

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Категория: Новости / Общество

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