Юбилейный XV слет православной молодежи Кубани прошел в Горячем Ключе.

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1 октября за победу приехали побороться 40 команд из городов и районов Краснодарского края.

Площадкой для соревнований стала база отдыха «Межгорье», до которой участники слета прошли крестным ходом. Начался слет с традиционного молебна и торжественного построения, которое собрало порядка 900 участников.

Все они школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и воскресных школ Кубани.

Почетными гостями юбилейного слета стали депутат Госдумы Владимир Синяговский, глава Горячего Ключа Александр Кильганкин и председатель Совета депутатов Александр Коробка, которым по поручению Митрополита Исидора вручили грамоты за поддержку слета православной молодежи.

«За 15 лет своего существования Кубанский слет православной молодежи обрел известность и зарекомендовал себя на федеральном уровне. Он собирает каждый год ребят, неравнодушных к истории Родины, имеющих правильные ценностные ориентиры, а значит и правильную подготовку ко взрослой жизни. Ведь у вас впереди большое будущее, вам вершить историю своих родных районов, края и страны», -отметил депутат Госдумы Владимир Синяговский.

«На этот слет съезжаются самые сильные команды. Сильные не только телом, но и духом. Неважно, кто победит. Участие – уже победа. Слет позволит вам укрепить свои навыки в военизированной эстафете, получить новые знания в исторических конкурсах, а также пообщаться ос сверстниками и священнослужителями. С Божьей помощью юбилейный слет пройдет успешно!», - поздравил с открытием слета глава Горячего Ключа Александр Кильганкин.

В рамках слета участники продемонстрировали силу, ловкость, эрудицию и таланты на трех тематических площадках: военно-спортивной, музыкальной и исторической. Восстановить силы после выступлений конкурсантам помогла полевая кухня. По результатам слета 1 место заняла команда Курганинского кадетского корпуса, на 2 месте - "Славяне" из Темрюкского района, замыкает тройку лидеров Усть-Лабинский район. Горячеключевская команда учеников 2 школы показала отличные результаты в историко-краеведческом и литературно-музыкальном конкурсах.

Источник: http://www.gorkluch.ru/about/info/news/18242/