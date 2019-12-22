Активисты ОНФ добились бесплатных выездов нотариусов к маломобильным жителям Анапы

/Общество/

Актив Общероссийского народного фронта продолжает бороться за доступность нотариальных контор края для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, две нотариальные конторы в городе-курорте подписали соглашения о бесплатном выезде на дом к инвалидам на колясках и опорникам.

Напомним, мониторинг нотариальных контор был инициирован активистами ОНФ после обращения в региональный штаб маломобильных граждан, проживающих в г. Анапа. Заявители не смогли воспользоваться услугами нотариуса из-за недоступности помещения для инвалидов-колясочников. После чего были проверены нотариальные конторы Анапы, Белоглинского и Белоренченского районов, Ейска, Краснодара, Крымска, Курганинска, Новокубанска, Сочи, Северского района, Тимашевска. Результат был неутешителен - из 38 только 8 контор оказались доступными для инвалидов.

В региональном штабе был экстренно проведен круглый стол, по итогам которого в Нотариальную палату Краснодарского края было направлено письмо с просьбой на общем собрании нотариусов прийти к соглашению, не брать плату за выезд к инвалидам на дом, если их конторы не являются доступными.

«Сегодня нам удалось добиться реального прорыва в решении вопроса доступности нотариальных контор. Два нотариуса согласились в течение года бесплатно выезжать на дом к маломобильным гражданам, ранее их услуги стоили от двух тысяч рублей. По истечению этого срока, они гарантировали сменить месторасположения контор, где входные группы будут оборудованы пандусами либо подъемниками. Еще одна нотариальная контора по ул. Ленина в Анапе расширила дверной проем и строят пандус. Нам удалось этого достигнуть при тесном сотрудничестве с краевым министерством социальной защиты и региональной прокуратурой. Работа по обеспечению доступности социально важных объектов в крае будет продолжена», - прокомментировала член РШ ОНФ Краснодарского края, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

«После решения вопроса с нотариальными конторами мы взяли на контроль ситуацию с доступностью домов микрорайона Южный МО Анапа. Нам поступила жалоба от 25-летнего анапчанина, в доме которого, уже пять месяцев не работает подъемная платформа. После нашего обращения управляющая компания пообещала решить проблему в течение 2,5 месяцев. Мы будем следить за ситуацией, а также было принято решение провести мониторинг доступности Управляющих компаний в микрорайоне Южный. Из пяти проверенных все оказались недоступны. Все собранные данные были переданы в городскую прокуратуру для устранения нарушений», - сообщила руководитель общественной организации «Ковчег» и член Общественной палаты Анапы Марина Буковец.