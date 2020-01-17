В Шереметьево заработали первые курилки

Он добавил, что к лету 2020 года курительные комнаты планируется восстановить во всех терминалах аэропорта.

Госдума 12 декабря 2019 года приняла в окончательном, третьем чтении закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения. Законопроект был внесен в Госдуму еще в ноябре 2017 года, в первом чтении принят в июле 2019 года, во втором чтении — 10 декабря.

Автором законодательной инициативы (N 315272-7) является депутат "Единой России" Сергей Боярский. Автор поправки предложил прописать в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма пункт о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".

Боярский заявил, что подготовленная им законодательная инициатива "призвана вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах".

" Наш комитет поддержал инициативу и законопроект был принят, - прокомментировал депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, - Услуги пассажирам должны предоставлять качественные, в том числе и курильщикам. Цивильно. по-европейски. Как это сделано в Шереметьево. Я сам не курю уже 40 лет. И поэтому понимаю потребности и тех и других."

В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. Вместе с тем, по данным всероссийского опроса ВЦИОМ 2016 года, 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах.