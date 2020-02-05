Предприятия Новороссийска начали внедрять технологии «Бережливого производства»

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В Новороссийске активно идет процесс по повышению эффективности производства. В рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» 10 зарегистрированных предприятий города успешно начали внедрять принципы «бережливого производства».

Обращаясь к руководителям предприятий, настоятельно рекомендую уделять этой теме приоритетное внимание. Считаю, что это самый мощный инструмент для ускорения экономического роста города.

С этого года предприятиям-участникам проекта предоставляются налоговые льготы, а также краевой Фонд промышленности даёт возможность получать льготные займы – под 2% годовых.

Сегодня список участников нацпроекта в нашем городе включает 56 предприятий.

Чтобы стать участниками проекта организациям или предприятиям необходимо соответствовать 4-м критериям: работать в отрасли сельского хозяйства, транспорта, строительства или ЖКХ, потенциал повышения производительности труда должен оцениваться не менее 10%, годовая выручка от 200 млн. рублей до 30 млрд. рублей в год, доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале – не выше 25%.

Отмечу, что крупные предприятия, которые из-за ограничений не вписываются в рамки нацпроекта, например, ввиду наличия иностранного капитала, могут участвовать во

Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России». Это уже успешно удается «Верхнебаканскому цементному заводу», который вошёл в ТОП-100 предприятий России по повышению производительности труда.

Наша общая задача до 2025 года ежегодно обеспечивать рост производительности труда предприятиями города на 5% и более.

Источник: пресс-служба администрации