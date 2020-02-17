Насколько стал ограничен российский интернет?

/Общество/

Стали известны итоги очередного ежегодного доклада, который был посвящен такой неоднозначной теме, как ограничение свободы интернета в РФ. Авторы исследования — правозащитная группа «Агора» и организация «Роскомсвобода». Эксперты заявили, что представители государственных органов стали меньше вмешиваться в свободу интернета.

Число таких действий, по сравнению с 2018 годом, сократилось на 1/3. Однако в то же время госорганы стали чаще отправлять запросы на блокировку информации, количество обращений увеличилось на 70%. Как считают авторы доклада, масштабность «репрессий» в российском сегменте Интернета. Но сами «атаки» стали более избирательными, а методы их проведения жесткими.

По словам эксперта Центра ПРИСП Александра Малькевича, необходимо провести специальное исследование. Цель работы — сравнение вмешательства в свободу интернета в РФ и в других государствах. Отметим, что Малькевич еще занимает кресло Президента Фонда защиты национальных ценностей и возглавляет Комиссию ОП РФ по развитию информационного общества.

Объективное мнение со стороны

Позиция, которую заняли авторы озвученного доклада, не может не вызывать ассоциации с одним популярным выражением. Помните историю про оптимиста и пессимиста и стакан, который наполовину или пуст, или полон? Похоже, что исследователи относятся к сложившейся ситуации с явным пессимизмом. Если смотреть непредвзято, то виден очевидный повод для радости — случаев вмешательства в свободу интернета стало меньше аж на треть. Но наши правозащитники, кажется, впали в уныние, поскольку, как они считают, власти стали действовать более точно и жестко.

Когда читаешь итоги исследования, хочется обратиться к авторам с просьбой прекратить выкручивать статистику и интерпретировать полученную информацию удобным для себя образом. С одной стороны, видно, что число запросов на блокировку сайтов со стороны госорганов действительно сильно возросло.

Но какие это запросы? Власти требуют прекратить деятельность нелегальных онлайн-казино, пиратских ресурсов, порталов с оскорблениями символов государственной власти и т.д. Нужно, наоборот, радоваться, что государство наконец-то взялось за защиту прав пользователей и правообладателей. Что же вызывает негодование у правозащитников? То, что лудоманы больше не смогут спускать деньги в оффшорных онлайн-казино? К чему передергивать факты и манипулировать собранными сведениями?

Авторы исследования, вместо того, чтобы посмотреть на реальное положение дел в России объективно, начинают усугублять от противного. Они заявляют во всеуслышание, что власти проводят репрессии в рунете, не подтверждая свои слова конкретными доказательствами. Вместо этого следует перевирание фактов и давление на эмоции.

Действующее в РФ законодательство о регулировке интернета достаточно либерально. Возможно, даже слишком — многие положения еще требуют тщательной проработки. Государство ведет работу в этом направлении. Например, Совет по правам человека получил очередное указание от президента. Владимир Путин потребовал усиления ответственности за свободу в интернете. Глава государства считает, что за угрозы, касающиеся жизни и здоровья пользователя (или членов его семьи) должна быть введена реальная ответственность.

Но независимые правозащитники полностью игнорируют любые благие начинания правительства. Они требуют в срочном порядке провести дополнительные исследования, чтобы сравнить свободу интернета в России и в других странах, хотя веских поводов для паники нет. Как можно догадываться, такие требования авторов не могут не порадовать представителей полулиберальных СМИ и просто не очень компетентных медиаресурсов,

Но независимые правозащитники полностью игнорируют любые благие начинания правительства. Они требуют в срочном порядке провести дополнительные исследования, чтобы сравнить свободу интернета в России и в других странах, хотя веских поводов для паники нет. Как можно догадываться, такие требования авторов не могут не порадовать представителей полулиберальных СМИ и просто не очень компетентных медиаресурсов, привыкших набивать себе рейтинг на «жареных» фактах. Вероятно, что в скором времени следует ожидать очередной поток фейковых новостей, приправленных мрачными настроениями и истеричными нотками.

Евгений Счастливый