/Общество/

Владимир Синяговский: Необходимо оказывать всевозможную поддержку малоимущим семьям

 Минстрой выступил с предложением  о субсидировании малообеспеченных семей на  оплату аренды и коммунальных платежей в съёмном жилье. Данная поддержка будет выдавать на срок, в течении которого семья сможет улучшить свое материальное положение.

 

«Порядка 6 миллионов семей снимают жилье в России. Мера поддержки разрабатываемая Минстроем, позволит гражданам  снимать квартиру в обычном коммерческом доме, а государство предоставит им субсидию на оплату аренды и услуг ЖКХ. Данная помощь будет оказываться примерно на 10 лет, так как предположительно за это время семья улучит свое материальное положение или сможет претендовать на другие льготы со стороны государства. Одним из ключевых моментов для выполнения нацпроектов по улучшению качества жизни людей – развитие рынка аренды, это позволит улучшить качество жизни людей, а так же ускорит процесс расселения аварийных домов», - отметил депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Общество

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