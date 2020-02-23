В Пятигорске общественный туалет за 10 млн рублей не работает уже больше полугода

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Жители города-курорта в социальных сетях обратили внимание на то, что в парке "Цветник" не работает общественный туалет. Банальная, вроде бы, ситуация, если бы не одно "но". Общественный туалет был торжественно открыт в прошлом сентябре вместе с обновленным "Цветником".

Причем на ремонт туалета, расположенного в старинном здании, было потрачено порядка 10 млн рублей. Реконструкция "Цветника" перманентно продолжалась в Пятигорске последние четыре года, за это время, по подсчетам "Акцентов", в благоустройство парка было вложено почти 96 млн рублей.При этом "Цветник" остается головной болью и для жителей, и для администрации. Сразу после открытия парк затопило во время ливня. Оказалось, что подрядчик некачественно проложил ливневки. Многие до сих недовольны дизайном парка - без деревьев и с кислотно-красными скамейками, диссонирующими с обликом старого курорта.

Источник: Телеграмм канал “Акценты News”