Диетолог объяснила, чем опасен алкоголь на Масленицу

/Общество/

Сладкие блины – традиционное блюдо для празднования Масленицы. И это блюдо совершенно не сочетается с алкоголем, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Традиционные масленичные блины лучше всего сочетаются с горячим чаем. А вот алкоголь с блинами может в вашем желудке "не подружиться", рассказала диетолог Елена Соломатина.

Дело в том, пояснила она, что организм сначала "занимается" сладостями, а уже потом спиртным. В итоге процесс расщепления алкоголя в крови затянется на долгое время, и вы рискуете получить массу неприятных ощущений ? в том числе и наутро после застолья."Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть несладкими", – сказала Елена Соломатина.

Если вы хотите непременно совместить главный символ Масленицы с распитием спиртного, то лучше не закусывать выпитое, а запивать съеденное."Лучше задерживать быстрое всасывание алкоголя в кровь. Уж если мы пьем, то делаем это мелкими глотками. Надо не пить спиртное и заедать блинами. Надо сначала есть, а потом запивать, потом опять есть и только после этого опять пить и так далее", – посоветовала Елена Соломатина.

Кстати, совсем не обязательно, чтобы блины и алкоголь вообще соседствовали у вас на столе. Блины – весьма калорийный продукт, поэтому есть их лучше утром и днем, когда алкоголю на столе не место. Да и от вечернего потребления спиртного тоже вполне можно отказаться ? в конце концов, суть Масленицы совсем не в этом.

Источник: МИА «Россия сегодня»