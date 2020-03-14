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Эксперт "ООН-женщины" объяснила разницу в зарплатах мужчин и женщин

Цифра отставания по зарплате женщин в России долгое время стоит на одном месте. В основе этого лежит далеко не то, что женщины сами выбирают для себя низко оплачиваемые работы и частичную занятость, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, эксперт организации "ООН-женщины" Елена Мезенцева.

В России существует большая разница в оплате труда между мужчинами и женщинами. Об этом говорится в докладе, подготовленном для ООН Минэкономразвития и Росстатом. Одной из причин разрыва авторы назвали "традиционное внутрисемейное разделение труда", когда женщины ухаживают за детьми, ведут домашнее хозяйство и выбирают неполную занятость.

Это косвенная дискриминация, которая проявляется в стереотипах, предубеждениях в отношении женщин, считает Елена Мезенцева. По ее словам, эта "старая концепция" поддерживается и экономической традицией, но от этого стараются отходить.

"Неполная занятость – явление Западной Европы, у нас не было такой традиции, и к тому желание работать поддерживается низкими доходами населения. Общий сдвиг в сторону традиционализма, что женщина меньше зарабатывает, проявляется на уровне риторики, в том числе официальной. Но разница в зарплатах может быть и обоснованной – например, существует большая разница по условиям труда. Мужчины работают на гораздо более тяжелых рабочих местах. Кроме того, во многих отраслях, где рабочие места сопряжены с вредностью: металлургия, ряд отраслей промышленности, где женщин не много. У мужчин выше производственный травматизм", – рассказала Елена Мезенцева.

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Общество

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