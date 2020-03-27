У Сбербанка появится лимит бесплатных переводов

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Комиссия Сбербанка за переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц не коснется большую часть людей, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.

С апреля Сбербанк отменяет комиссию между регионами, но вводит "банковский роуминг" на переводы от 50 тысяч рублей для всех пользователей.

Любая попытка регулирования банковских комиссий обычно приводит к неожиданным, парадоксальным результатам, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.

"Регуляторы сказали, что не должно быть комиссии внутри банка. У Сбербанка не оставалось каких-то вариантов, но они не могли отменить комиссию между регионами бесплатно. Поэтому придумали достаточно изящный вербальный выход – перестали брать комиссию, и обозначили это как плату за сервис. Интересно посмотреть на реакцию Центробанка", – сказал Виктор Достов.

50 тысяч – достаточно массовый лимит, отметил эксперт.

"Подавляющее большинство людей в месяц переводит меньше 50 тысяч рублей. Больше переводят люди, у которых это связано с профессиональной деятельностью. Простой человек, который перекидывает деньги через Сбербанк приятелю, чтобы рассчитаться за обед, или скидывается на карандаши в школу, не попадет в эту категорию", – считает Виктор Достов.

Эксперт предупредил, что комиссия может привести к появлению "наножульничества".

"Если у кого-то возникнет проблема, откроет какое-то количество карточек: на себя, на маму, на дедушку и начнет разбрасывать платежи. Сбербанк проводит огромное количество транзакций с карты на карту, в этом море отлавливать мелкие жульничества довольно сложно", – считает Виктор Достов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/