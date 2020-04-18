Электронная трудовая доступна теперь на Едином портале госуслуг

/Общество/

Минкомсвязь России сообщает, что теперь граждане Российской Федерации смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на Едином портале госуслуг.

Информация из электронной трудовой книжки загружается в личный кабинет на портале госуслуг. Также ее можно выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда России (ПФР), выписка является юридически значимым документом.

Физлица могут получить сведения о трудовых событиях (приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении) в электронном виде только после того, как даст согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель в установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан (форма СЗВ-ТД) в ПФР с данными о трудовой деятельности сотрудника. Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной трудовой, в личном кабинете не отображаются.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Работодатели предоставляют в электронном виде в Пенсионный фонд РФ данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Также информация о трудовой деятельности в электронном виде доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.

Источник: пресс-служба Минкомсвязи России