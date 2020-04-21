Каждому по страховке!

/Общество/

Росстат защитит переписчиков будущей переписи.

Сотни тысяч переписчиков будущей Всероссийской переписи населения получат страховки Сбербанка. Рассказываем, каков размер страховой суммы и о чем еще договорились Росстат и крупнейшая кредитная организация России.

Руководитель Росстата Павел Малков и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о двустороннем взаимодействии в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения. В частности, стороны рассматривают возможность организации страхования временного переписного персонала от несчастных случаев. Напомним, в сборе сведений о населении во время будущей переписи примут участие 360 тысяч человек: переписчики, контролеры, проводники и переводчики. Также Росстат и Сбербанк договорились об информационном сотрудничестве – размещении на сайте банка, а также в филиальной сети кредитной организации материалов о целях и задачах Всероссийской переписи населения.

«Всероссийская перепись населения станет главным статистическим событием десятилетия. Мы хотим сделать ее современной, инновационной и удобной для каждого жителя нашей страны. Для нас очень важна поддержка со стороны Сбербанка, накопившего большой опыт цифровой трансформации. Вместе нам будет легче сделать следующий шаг», – считает руководитель Росстата Павел Малков.

«Перепись населения имеет огромное значение для развития нашей страны, так как эффективно управлять можно только тем, что знаешь во всех деталях. Сбербанк всецело поддерживает перепись и готов оказать Росстату содействие с учетом наших возможностей и компетенций в сфере информирования населения и страхования переписчиков, а также цифровых технологий, которые помогут усовершенствовать все эти процессы», – сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал полевого уровня страхуют со времени проведения Всероссийской переписи населения 2002 года. Во время переписей 2002 и 2010 года фиксировались выплаты по страховым случаям. В период предстоящей переписи населения страховая сумма на одно застрахованное лицо составит 50 тысяч рублей. При этом переписчики не платят за страховку, все расходы берет на себя Сбербанк.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина, 360 тысяч застрахованных – это достаточно крупная, но не критичная цифра. «Участников крупных мероприятий обязательно страхуют – так же были застрахованы волонтеры Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Это своего рода дополнительный бонус для участников подобных проектов», - подчеркнул он.

По словам профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константина Ордова, Сбербанк обладает уникальными преимуществами в сфере страхования, так как имеет возможность гарантировать выплаты даже при минимальной доле перестрахования. Мало кто в кризис сможет подтвердить свою надежность в сравнении со Сбербанком, подчеркивает он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: Медиаофис ВПН-2020