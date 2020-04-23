Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации

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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

Федеральный закон принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления:

Федеральным законом предусматривается возможность предоставления российским юридическим лицам государственных гарантий Российской Федерации, обеспечивающих исполнение их обязательств по кредитному договору, срок исполнения которых в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» будет считаться наступившим в случае принятия арбитражным судом решения о признании принципала банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства, а также исключаются положения об отзыве и неисполнении государственных (муниципальных) гарантий по кредитам (займам) вследствие невосстановления принципалом обеспечения регрессных требований гаранта либо непредоставления обеспечения.

Федеральным законом до 1 января 2021 года приостанавливается действие норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, препятствующих оперативной реализации мер антикризисного характера, в том числе снимаются отдельные ограничения в части, касающейся размещения государственных и муниципальных ценных бумаг.

Также предусматривается возможность предоставления бюджетных кредитов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету другого субъекта Российской Федерации на срок до трёх лет.

Источник: интернет-департамент Управления пресс-службы и информации Президента России