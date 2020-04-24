Через Единый портал госуслуг оформлено 17 тысяч сертификатов на маткапитал

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Минкомсвязь России сообщает о первых результатах дистанционного оформления сертификатов на материнский капитал через Единый портал госуслуг. Спустя неделю после запуска услуги пользователи подали через ЕПГУ 17 тысяч заявок.

Сейчас заявители лично заполняют форму на портале госуслуг, после проверки данных в личный кабинет пользователя приходит оформленный сертификат.

«Родителям нужно только заполнить форму, остальные действия предпримут ведомства. Удаленное оформление маткапитала избавляет родителей от личных посещений органов власти, что особенно актуально сейчас, когда многие соблюдают режим самоизоляции», - прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

В ближайшие две недели процедура оформления сертификата станет еще удобнее – Единый портал госуслуг начнет выдавать документы в проактивном порядке. Данные о рождении ребенка Пенсионный фонд России получит из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). ПФР проверит информацию и направит электронный сертификат на материнский капитал родителю или усыновителю в личный кабинет на ЕПГУ или в личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.

Изменения в порядок выплаты маткапитала были внесены в марте 2020 года. Сумма выплаты на первенца составляет 466 617 рублей, при рождении или усыновлении второго ребенка – 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.

Источник: пресс-служба Минкомсвязи России