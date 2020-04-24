Как меняется продолжительность жизни россиян

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Согласно оценкам Росстата, средняя продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума — 73,34 года.

Рассказываем, как менялась ожидаемая продолжительность жизни россиян по данным статистики и переписей населения.По данным первой отечественной переписи населения 1897 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Российской империи составляла немногим более 30 лет (29,4 года у мужчин и 31,7 года у женщин). Страна отставала по этому показателю от стран Западной Европы и США на 10–15 лет, но именно в конце XIX — начале XX века в России появилась устойчивая тенденция к росту продолжительности жизни.

Потери из-за Первой мировой войны, революций и Гражданской войны, резкое ухудшение условий жизни негативно отразились на продолжительности жизни. Но в 1920-х годах этот показатель вновь начал повышаться, и по результатам Всесоюзной переписи населения 1926 года средняя продолжительность жизни мужчин составила 40,2 года, женщин — 45,6 года. Этот уровень оставался практически неизменным до начала Великой Отечественной войны.

Потрясения 1930-х годов и Великая Отечественная война стали причиной значительного разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин. В 1946 году он достигал 9 лет. Отставание от стран Запада по средней ожидаемой продолжительности жизни удалось сократить к 1960-м годам: по данным Всесоюзной переписи населения 1959 года, средняя продолжительность жизни советских мужчин выросла до 63 лет, женщин — до 71,4 лет. В Европе и США этот показатель у мужчин составлял 67,4 года, у женщин — 72,5 года.

В 1986-1987 годах на фоне антиалкогольной кампании средняя ожидаемая продолжительность жизни в РСФСР достигла рекордных 70,13 года. Однако за этим последовало драматическое падение: в 1994 году средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян упала до 63,98 года. При этом для мужчин этот показатель составил 57,6 года, для женщин — 71,2 года.

Новый рост средней ожидаемой продолжительности жизни в России начался в середине 2000-х годов. В 2006 году продолжительность жизни мужчин впервые с 1990-х годов превысила пенсионный возраст и достигла 60,4 года. В 2012 году ожидаемая продолжительность жизни превысила рекорд советского времени и составила 70,24 года. По данным Росстата, в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составляла 72,91 года.

Согласно среднему варианту прогноза статистиков, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 73,87 года (68,87 и 78,66 года для мужчин и женщин соответственно), а к 2035 году — возрасти до 79,1 года. При этом разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами снизится к 2035 году до 7,5 года (75,18 и 82,69 года у мужчин и женщин соответственно).

Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: Медиаофис ВПН-2020