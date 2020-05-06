Зоопарки Юга, из-за карантина оставшиеся без посетителей, просят о помощи

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Уже больше месяца из-за карантина не может покинуть город Орск (Оренбургская область) передвижной цирк Grand, который приехал сюда на гастроли из Краснодара.

Жители города подкармливают животных, у которых за время вынужденной стоянки в Орске уже и потомство появилось (https://t.me/grubnero/5787), - родились медвежата и волчата.

Обратилась за помощью к неравнодушным жителям и дирекция зоопарка в Ставрополе (к слову, крупнейшего на Северном Кавказе). Живет он только за счет продажи билетов, но сейчас посетителей нет, поэтому и нет денег на корма для животных и их ветеринарное обслуживание.

Тем не менее, даже будучи закрыт на карантин, ставропольский зоопарк живет полной жизнью. Недавно появились детеныши в семействе енота, карликовых камерунских козл, водоплавающих птиц. До конца мая принесут приплод благородные олени, яки и буйволы.

Чтобы животные не погибли от голода, вы можете оказать благотворительную помощь, перечислив любую сумму в качестве пожертвования.

Вопросы вы можете задать по телефонам зоопарка: (8652) 77-00-77 и 8-928-262-54-36.