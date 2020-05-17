/Общество/

Депутат из Новороссийска помогает домашнему приюту "Теремок"

Для двух десятков кошек Георгий Середин привез сухой корм.

"Теремок" держит пенсионерка. Приют достался ей в наследство после смерти дочери. Наталья Масьярова живет в небольшом частном доме вместе с 20-ю кошками. Также во дворе у нее 7 собак. Все животные с непростой судьбой. Их дочь Натальи подобрала на улице и вылечила, стерилизовала.  Когда девушка умерла её дело, в память о ней, продолжила мама.

Если кто-то из вас хочет помочь Наталье, позвоните по тел. 8-918-46-82-335. Больше всего необходимы кошачий корм "Фрискас" или "Китекэт", а также препарат "Блохнэт max".
Просмотров: 69 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Заблуждения о масках

Отношение к маскам в России

Невеселый прогноз экспертов: треть российских компаний ждет гибель

Украина на пороге нового «Голодомора»: такого не было с 1947 года

Американцы пригрозили остановить "Северный поток-2" новыми санкциями: пострадает "Газпром"