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Депутат из Новороссийска помогает домашнему приюту "Теремок"
Для двух десятков кошек Георгий Середин привез сухой корм.
"Теремок" держит пенсионерка. Приют достался ей в наследство после смерти дочери. Наталья Масьярова живет в небольшом частном доме вместе с 20-ю кошками. Также во дворе у нее 7 собак. Все животные с непростой судьбой. Их дочь Натальи подобрала на улице и вылечила, стерилизовала. Когда девушка умерла её дело, в память о ней, продолжила мама.
Если кто-то из вас хочет помочь Наталье, позвоните по тел. 8-918-46-82-335. Больше всего необходимы кошачий корм "Фрискас" или "Китекэт", а также препарат "Блохнэт max".