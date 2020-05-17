Депутат из Новороссийска помогает домашнему приюту "Теремок"

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Для двух десятков кошек Георгий Середин привез сухой корм.

"Теремок" держит пенсионерка. Приют достался ей в наследство после смерти дочери. Наталья Масьярова живет в небольшом частном доме вместе с 20-ю кошками. Также во дворе у нее 7 собак. Все животные с непростой судьбой. Их дочь Натальи подобрала на улице и вылечила, стерилизовала. Когда девушка умерла её дело, в память о ней, продолжила мама.