В Брюховецком районе по требованию прокуратуры запрещен доступ к сайтам, содержащим предложения о продаже дипломов

/Общество/

Прокуратура Брюховецкого района провела проверку исполнения законодательства об образовании и противодействии коррупции.

В ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены 16 сайтов, на которых размещались предложения о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании.

На данных Интернет-ресурсах содержалась информация об изготовлении дипломов государственного образца любого учебного заведения, а также сведения о стоимости услуги, способах заказа, оплаты и получения.

В целях ограничения доступа к указанным сайтам прокуратура района направила в суд административные исковые заявления о признании размещенной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, они обращены к немедленному исполнению.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/