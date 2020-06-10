В Брюховецком районе по требованию прокуратуры запрещен доступ к сайтам, содержащим предложения о продаже дипломов
Прокуратура Брюховецкого района провела проверку исполнения законодательства об образовании и противодействии коррупции.
В ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены 16 сайтов, на которых размещались предложения о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании.
На данных Интернет-ресурсах содержалась информация об изготовлении дипломов государственного образца любого учебного заведения, а также сведения о стоимости услуги, способах заказа, оплаты и получения.
В целях ограничения доступа к указанным сайтам прокуратура района направила в суд административные исковые заявления о признании размещенной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, они обращены к немедленному исполнению.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/