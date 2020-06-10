/Общество/

В Брюховецком районе по требованию прокуратуры запрещен доступ к сайтам, содержащим предложения о продаже дипломов

Прокуратура Брюховецкого района провела проверку исполнения законодательства об образовании и противодействии коррупции.

В ходе мониторинга сети «Интернет» выявлены 16 сайтов, на которых размещались предложения о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании.

На данных Интернет-ресурсах содержалась информация об изготовлении дипломов государственного образца любого учебного заведения, а также сведения о стоимости услуги, способах заказа, оплаты и получения.

В целях ограничения доступа к указанным сайтам прокуратура района направила в суд административные исковые заявления о признании размещенной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, они обращены к немедленному исполнению.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Общество

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