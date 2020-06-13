Сегодня на 65 году ушел из жизни Владимир Владимирович Ерыгин

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Почетный гражданин города-героя Новороссийска, почетный работник морского флота, почетный работник транспорта России, заслуженный работник транспорта Кубани Владимир Владимирович более 40 лет посвятил морской отрасли.

С 1997 года - капитан порта Новороссийск, с 2004 года — капитан порта — начальник Морской администрации порта Новороссийск, капитан морского порта Новороссийск - руководитель ФГУ «Администрация морского порта Новороссийск», руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря».

Заместитель председателя Экспертного Совета капитанов морских портов и член Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта.

В.В. Ерыгин избирался депутатом городской Думы муниципального образования город Новороссийск IV и V созывов, возглавлял комитет.

Владимир Владимирович всегда принимал активное участие в общественной жизни города, патриотическом воспитании молодежи, в благотворительных мероприятиях, участвовал в образовательной деятельности морских учебных заведений города. На протяжении многих лет возглавлял Государственную экзаменационную комиссию факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Трудовая деятельность В.В. Ерыгина отмечена государственными и ведомственными наградами.

Память о Владимире Владимировиче навсегда останется в сердцах многих людей, кто работал или был просто знаком с этим высококлассным профессионалом, принципиальным, ответственным, добросердечным и надежным человеком, с настоящим капитаном, патриотом своего города и своей страны.

Прощание с Владимиром Владимировичем Ерыгиным и гражданская панихида пройдут 15 июня 2020 года в Администрации морских портов Черного моря по адресу: ул. Хворостянского, 2, с 10:30 до 11:30.