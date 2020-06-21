Оклады «бюджетникам» будет устанавливать кабмин

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Федеральное Правительство внесло на рассмотрение нижней палаты российского парламента законодательное предложение о регламентации «требований к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений».

В первую очередь изменения коснутся работников бюджетной сферы. Авторы законопроекта предлагают делегировать права по определению окладов, ставок заработной платы, компенсациям и стимулирующим выплатам кабинету министров. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту: «Это позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учётом специфики конкретной отрасли»

- Сегодня регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы практически полностью находится в ведении регионов и муниципалитетов, что часто приводит к существенным различиям в размерах окладов по одинаковым должностям, - считает депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский. – На мой взгляд, это не справедливо, и нам необходимо привести зарплаты бюджетников к «единому знаменателю». Особо хочу отметить, что об этом же говорил и Президент РФ, предлагая Правительству и парламенту «задуматься над внедрением отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере».