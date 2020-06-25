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Краснодарский Мост Поцелуев после покраски уже расписывают местные жители

В соцсетях появились кадры, на которых житель Краснодара пишет маркером по свежевыкрашенной поверхности Моста Поцелуев.

«Моложе, чем сегодня вечером, мы уже не будем никогда!!!», – с тремя восклицательными знаками написал мужчина. По его мнению, надписи – городская традиция, а не вандализм. «Мост закрасили, и сейчас он очень чистый, а раньше здесь были надписи», – поясняет мужчина на видео. «Возобновили традицию!», – подытоживает он.

Напомним, власти обещали отремонтировать Мост Поцелуев еще в прошлом году. Мост существует в Краснодаре с 2003 года, и за последние годы краска городской достопримечательности слезла во многих местах. Недавно мост выкрасили заново.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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