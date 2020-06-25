Что такое компрессорная головка?

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Важным конструктивным элементом компрессора выступает компрессорная головка или поршневый блок.

Этот узел отвечает за подачу сжатого воздуха в пневматическую систему. От технического состояния головки зависит эффективность и бесперебойность функционирования компрессора и подключенного к нему оборудования. Поршневая головка отличается внушительным запасом хода, но по мере эксплуатации агрегата она изнашивается. При естественном износе комплектующее подлежит полной замене. Для обеспечения долгого срока службы после выполнения ремонта нужно покупать и устанавливать только надежные запчасти.

Поршневые головки нужно подбирать индивидуально, учитывая марку и модель агрегата для подачи сжатого воздуха. Если при самостоятельном поиске комплектующих возникают сложности, то стоит обратиться за помощью к консультантам специализированных магазинов. Правильно подобранная компрессорная головка обеспечит непрерывное функционирование без сбоев и непредвиденных остановок.

На данный момент в продаже представлены запчасти для поршневых компрессоров нескольких типов:

оригинальные;

аналоговые;

контрактные.

Первые отличаются более высокой ценой. Но их установка гарантирует эффективное функционирование агрегата. Аналоговые детали отличаются оптимальным соотношением цены и качества, поэтому пользуются сегодня большим спросом. Посредством их покупки можно восстановить работоспособность, но при этом сократить расходы на ремонт. К контрактным относятся детали, которые прошли реставрацию в заводских условиях. Они имеют небольшой процент износа, но продаются в технически исправном состоянии. Покупать любой тип комплектующих нужно только у проверенных поставщиков, предоставляющих официальную гарантию.