Миллеровские таможенники обнаружили у гражданина Украины незадекларированные детали для буровой установки

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Должностными лицами таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни обнаружен факт недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.

25 июня 2020 года в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни со стороны Украины прибыл автомобиль ВАЗ 111830 под управлением гражданина Украины.

Во время осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса объект был поставлен под подозрение. В ходе таможенного досмотра должностные лица таможенного поста установили, что в салоне автомобиля и в багажнике находятся детали буровой установки, бывшие в эксплуатации. По словам владельца груза, детали он вез в РФ на продажу, а о необходимости их задекларировать, не знал.

Товар изъят, образцы направлены на товароведческую экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Источник: http://yutu.customs.ru/