Владимир Синяговский: «Голосование в Туапсинском районе прошло на высоком уровне»

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Парламентарий отметил высокую явку — почти 86 процентов, как результат слаженной работы органов власти и общественных организаций.

«В районе были открыты 87 избирательных участков. За ходом наблюдали представители Общественной палаты Краснодарского края. Избирательные комиссии проводили выездные голосования на дому, работали мобильные пункты. Но главная, основная работа была проведена вместе с ТОСами, волонтерами во время предварительного голосования, начиная с 25 июня» — сказал Владимир Синяговский.

По его словам, Туапсинский район — со сложным рельефом, множеством таких удаленных мест, откуда люди и не часто выбираются. Выездные комиссии побывали в около 200 таких удаленных местах, обеспечив доступ к голосованию абсолютно всем жителям района. В итоге к Единому Дню голосования пришли уже с результатом более половины проголосовавших избирателей. Это и определило успех.

Депутат Госдумы также отметил работу избирательных комиссий, ведь голосование прошло без нарушений законодательства, а главное были соблюдены все санитарные нормы установленные Роспотребнадзором.

Источник: https://tuapsevesti.ru/archives/64958/