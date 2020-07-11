На мотослете в Краснодаре оштрафовали и лишили прав байкеров-нарушителей

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10 июля на Западном обходе Краснодара полиция оштрафовала 19 нарушителей среди байкеров, участников открытия традиционных мотослетов по четвергам, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

Во время рейда сотрудники госавтоинспекции выявили 19 нарушений. На 500 рублей оштрафовали четырех водителей без регистрационных документов на мотоцикл. За отсутствие знаков пятерых мотоциклистов ждет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев. Еще пятеро заплатят от 5 до 15 тысяч за управление мотоциклом без прав категории «А». Кроме того, нашлись водители без продленного страхового полиса и водители с пассажирами без мотошлемов.

Источник: https://kuban.mk.ru/