РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

/Общество/

Уровень одобрения деятельности: c 6 по 12 июля.

Президент РФ – 63,6%

Председатель Правительства – 38,8%

Правительство России – 36,2%

Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос). С 6 по 12 июля.

Владимир Путин – 68,4%

Михаил Мишустин – 50,7%

Владимир Жириновский – 32,2%

Геннадий Зюганов – 28,2%

Сергей Миронов – 25,6%

Электоральный рейтинг партий: c 6 по 12 июля.

«Единая Россия» – 33,9%

КПРФ – 11,8%

ЛДПР – 11,2%

«Справедливая Россия» – 6,2%

Источник: ВЦИОМ (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10374)