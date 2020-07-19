/Общество/
Президент РФ – 63,6%
РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Уровень одобрения деятельности: c 6 по 12 июля.
Президент РФ – 63,6%
Председатель Правительства – 38,8%
Правительство России – 36,2%
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос). С 6 по 12 июля.
Владимир Путин – 68,4%
Михаил Мишустин – 50,7%
Владимир Жириновский – 32,2%
Геннадий Зюганов – 28,2%
Сергей Миронов – 25,6%
Электоральный рейтинг партий: c 6 по 12 июля.
«Единая Россия» – 33,9%
КПРФ – 11,8%
ЛДПР – 11,2%
«Справедливая Россия» – 6,2%
Источник: ВЦИОМ (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10374)