Осторожно: от имени «Кубаньводкомплекс» действуют мошенники!

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За последние дни в ремонтно-эксплуатационное управление «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» поступило несколько тревожных звонков от жителей города Ейска и Ейского района.

Под видом сотрудников ГУП КК «Кубаньводкомплекс» к ним приходили люди, чтобы снять показания с приборов учета, предлагали установить фильтр на воду или другое оборудование для улучшения качества воды.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» обращает внимание потребителей на то, что предприятие не ведет установку дополнительного оборудования в квартирах или частных домах. Необходимо быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников.

Также ГУП КК «Кубаньводкомплекс» напоминает о том, что:

сотрудники предприятия не осуществляют прием денежных средств на месте. Оплату услуг можно произвести только в специально оборудованных точках приема платежей;

замена и опломбировка приборов учета производятся на основании заявки абонента, поданной непосредственно в адрес предприятия, после предварительного уведомления потребителя о дате выполнения работ;

допуск в помещение или к приборам учета должен быть обеспечен только при наличии служебного удостоверения представителя ГУП КК «Кубаньводкомплекс»;

в случае возникновения сомнений в подлинности представленных документов, потребитель может дополнительно, для уточнения данных, позвонить в РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по телефонам: (86132) 771-58, (86132) 735-51.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"