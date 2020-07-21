Единовременная выплата: в Общественной палате просят поддержать пенсионеров

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В Общественной палате России предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей. Инициатор считает, что это поможет поддержать граждан старшего возраста в период пандемии.

Автор предложения единовременной выплаты член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Письмо с инициативой выплатить 15 тысяч рублей гражданам старшего поколения он направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Хамзаев считает, что адресная помощь пенсионерам сейчас необходима, поскольку они вынуждены покупать дополнительные лекарства и средства защиты от коронавируса. Необходимость такой выплаты в эфире радио Sputnik прокомментировала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Я считаю, что любые выплаты, которые направлены на поддержку нашего старшего поколения, имеют благородные цели и должны быть поддержаны. Другое дело, что необходимо произвести хотя бы приблизительные расчёты того, сколько это будет стоить для государства, поскольку сегодня порядка 45 миллионов россиян являются пенсионерами. И, если мы предположим, что каждому будет выплачено по 15 тысяч рублей, то это будет достаточно большая сумма», - сказала она.

Источник финансирования - главный вопрос для реализации единовременных выплат, отмечает депутат.

«Когда такие инициативы по выплатам предлагают депутаты, они должны представить информацию о том, из каких источников будет финансирование. Необходимо же откуда-то эти деньги взять. Так делают все представители законодательной власти. Общественная палата имеет полное право предложить такое с тем, чтобы потом правительство и Государственная Дума разобрались, откуда брать деньги. Я думаю, что правительству предстоит поломать голову над этим предложением», - рассказала Светлана Бессараб.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/