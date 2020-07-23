Почему капперы переходят в Телеграм и где найти надёжных

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В настоящее время капперы активно осваивают платформу Телеграм. Она привлекает большинство практичностью и удобством интерфейса.

Кроме того, автоматизированный бот в разы упрощает рассылку прогнозов, а также консультирует пользователя в рамках выделенной тематики. Однако наряду с хорошими прогнозистами приложение осваивают и мошенники. Этот факт настораживает и заставляет задуматься, а кто же лучшие капперы в Телеграмме, и кому из них можно доверять. С рейтингами прогнозистов предлагает ознакомиться портал kapper-ratings.ru. Сведения постоянно обновляются и отличаются максимальной наглядностью. Портал может похвастаться максимальной информативностью.

Количество каналов с прогнозами активно приумножается. Естественно предположить, что это обстоятельство формирует проблему выбора. Пользователям сложно определиться, какой канал действительно может оказаться полезным, и достоин подписки.

Как показывает практика, хорошие капперы готовы к прозрачному сотрудничеству и прямому диалогу. Однако далеко не все обладают должным опытом, чтобы определить таковых. Именно поэтому без рейтингов и помощи знающих экспертов просто не обойтись.

Какие же критерии учитывает портал kapper-ratings.ru при составлении рейтингов? Прежде всего, за базу берутся следующие важные показатели:

Оценки реальных подписчиков и достоверность оставленных отзывов;

Средний коэффициент соотношения плюсов и минусов отдельного эксперта или его канала;

Период существования канала, а также порог активности пользователей в его рамках;

Лояльность по отношению к пользователям. Хорошо, если есть бесплатные прогнозы;

Доступ к открытым комментариям;

Достоверная статистика;

Наличие информации по обратной связи. Желательно, чтобы были предоставлены все контакты: номер телефона, электронная почта и другие;

Публикация описаний к ставкам.

Каждый пункт оценивается в промежутке от 1 до 10, после чего формируется усреднённый балл. Рейтинг составлен беспристрастно. Эксперты опираются исключительно на реальные факты и объективны в своём выборе. Информация постоянно обновляется и актуализируется, поэтому рейтинг не является стабильным. Цифры пересчитываются каждый месяц, поэтом лидеры могут меняться.

Найти надёжный и проверенный источник информирования не так просто, именно поэтому пользователям повезло с порталом kapper-ratings.ru.