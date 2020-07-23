Почему капперы переходят в Телеграм и где найти надёжных
В настоящее время капперы активно осваивают платформу Телеграм. Она привлекает большинство практичностью и удобством интерфейса.
Кроме того, автоматизированный бот в разы упрощает рассылку прогнозов, а также консультирует пользователя в рамках выделенной тематики. Однако наряду с хорошими прогнозистами приложение осваивают и мошенники. Этот факт настораживает и заставляет задуматься, а кто же лучшие капперы в Телеграмме, и кому из них можно доверять. С рейтингами прогнозистов предлагает ознакомиться портал kapper-ratings.ru. Сведения постоянно обновляются и отличаются максимальной наглядностью. Портал может похвастаться максимальной информативностью.
Количество каналов с прогнозами активно приумножается. Естественно предположить, что это обстоятельство формирует проблему выбора. Пользователям сложно определиться, какой канал действительно может оказаться полезным, и достоин подписки.
Как показывает практика, хорошие капперы готовы к прозрачному сотрудничеству и прямому диалогу. Однако далеко не все обладают должным опытом, чтобы определить таковых. Именно поэтому без рейтингов и помощи знающих экспертов просто не обойтись.
Какие же критерии учитывает портал kapper-ratings.ru при составлении рейтингов? Прежде всего, за базу берутся следующие важные показатели:
- Оценки реальных подписчиков и достоверность оставленных отзывов;
- Средний коэффициент соотношения плюсов и минусов отдельного эксперта или его канала;
- Период существования канала, а также порог активности пользователей в его рамках;
- Лояльность по отношению к пользователям. Хорошо, если есть бесплатные прогнозы;
- Доступ к открытым комментариям;
- Достоверная статистика;
- Наличие информации по обратной связи. Желательно, чтобы были предоставлены все контакты: номер телефона, электронная почта и другие;
- Публикация описаний к ставкам.
Каждый пункт оценивается в промежутке от 1 до 10, после чего формируется усреднённый балл. Рейтинг составлен беспристрастно. Эксперты опираются исключительно на реальные факты и объективны в своём выборе. Информация постоянно обновляется и актуализируется, поэтому рейтинг не является стабильным. Цифры пересчитываются каждый месяц, поэтом лидеры могут меняться.
Найти надёжный и проверенный источник информирования не так просто, именно поэтому пользователям повезло с порталом kapper-ratings.ru.