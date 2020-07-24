Начальник штаба Управления МВД России по городу Новороссийску полковник внутренней службы Александр Николаевич Тоцкойнов информирует

/Общество/

На территории Новороссийска отмечается рост преступлений, связанных с дистанционным и интернет мошенничеством, так с начала года уже зарегистрировано 493 подобных факта (на 204 преступления больше, чем за этот же период прошлого года).

Ежедневно в полицию обращаются граждане, ставшие жертвами подобных преступлений.

Только за эти сутки кибермошенники убедили потерпевшего сообщить все данные своей банковской карты, оформили на его имя кредит и сняли денежные средства в сумме около 600 000 рублей.

Внимательно изучите следующие рекомендации:

Если Вам звонят и представляются СОТРУДНИКАМИ БАНКА и сообщают о «подозрительных» операциях с Вашей банковской картой, НЕ ВСТУПАЙТЕ В ДИАЛОГ, сразу же завершите разговор и позвоните в банк по номеру, УКАЗАННОМУ НА ОБОРОТЕ ВАШЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ.

НИКОГДА НЕ СООБЩАЙТЕ цифры на обороте карты

НЕ НАЗЫВАЙТЕ пароли поступающих смс-сообщений

Наиболее часто звонки поступают с номеров

8-800***** 8-495***** 8-499*****

Будьте бдительны, преступники действуют очень убедительно!

При поступлении звонка со словами абонента: «Вам звонят из службы безопасности банка\из банка и т.п.» - СРАЗУ ЖЕ ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР!

Уважаемые новороссийцы и гости города, следуйте этим рекомендациям, поделитесь данной информацией с родственниками и знакомыми, будьте бдительны!

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску